“Fa troppo freddo lì”: l’ex Inter rifiuta offerta milionaria

Il futuro dell’ex giocatore dell’Inter vicino alla clamorosa svolta: no secco alla super offerta, la motivazione è sorprendente

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Elgoldigital’, vi sarebbe una clamorosa situazione che interessa da vicino il Barcellona di Joan Laporta. È chiaro come i catalani, che vivono una grossa crisi economica, puntano a far partire tra gennaio e giugno calciatori che non rientrano più tra le priorità di Koeman, alleggerando in parte il monte ingaggi del Barcellona. Proprio riguardo alle cessioni, il noto sito spagnolo sottolinea come Philippe Coutinho sia ormai un corpo estraneo che i blaugrana intendono cedere nel prossimo calciomercato invernale. Un addio che potrebbe concretizzarsi, con una pista destinata a diventare calda già nelle prossime settimane.

Si tratta del Newcastle che, con il cambio di proprietà, ha intenzione di rilanciarsi con un mercato a dir poco stellare. Ed il brasiliano, che Laporta cederebbe immediatamente, sembra opporsi a questa situazione. Sono 8 le presenze stagionali di Coutinho con il Barcellona, con 1 rete e soli 326′ sul rettangolo verde. Numeri deludenti, anche a causa dei costanti infortuni che hanno falcidiato il fantasista classe 1992.

Clamoroso Coutinho, ‘no’ alla super offerta

‘Elgoldigital’ sostiene come Coutinho abbia bocciato l’ipotesi Newcastle, per il clima troppo rigido nel nord del Regno Unito. L’ex Inter vorrebbe infatti rimanere in Catalogna, recuperare la forma e giocarsi le sue carte agli ordini di Koeman.

Una bocciatura clamorosa, visto che il Newcastle accontenterebbe economicamente il brasiliano, pareggiando l’attuale ingaggio percepito a Barcellona (circa 15 milioni di euro all’anno).

Situazione dunque in divenire, con Coutinho che al momento pare non ne voglia sapere di trasferirsi a Newcastle, dove nelle scorse ore ha salutato l’ormai ex tecnico Steve Bruce.