Luciano Spalletti del Napoli e Max Allegri della Juventus potrebbero sfidarsi per lo stesso nome: stiamo parlando di Alex Telles, esterno sinistro difensivo del Manchester United

Continua il momento decisamente positivo della Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo aver battuto all’Allianz Stadium la Roma di Josè Mourinho, ha superato, non senza difficoltà, lo Zenit San Pietroburgo in occasione della terza giornata della fase a gironi di Champions League. L’ennesimo uno a zero che testimonia la crescita della squadra allenata dal tecnico livornese, toscano come Luciano Spalletti che, stasera, affronterà la terza gara del gironcino di Europa League ed arriva alla sfida reduce da otto vittorie consecutive nel campionato italiano di Serie A, trascinato dal bomber Victor Osimhen e dalla leadership di Kalidou Koulibaly.

Nonostante i molti pregi però, entrambe le squadre hanno qualche lacuna, in particolare sulla fascia sinistra del reparto difensivo. Il Napoli non è riuscito a trovare un giocatore con queste caratteristiche nella finestra di calciomercato estiva, mentre la Juventus ha soltanto Alex Sandro, rigenerato dalla guida tecnica di Massimiliano Allegri. In quest’ottica, azzurri e bianconeri potrebbero sfidarsi a gennaio per lo stesso obiettivo dalla Premier League.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Morata in bilico alla Juventus: può ripensarci Marotta!

LEGGI ANCHE>>>Mourinho dice tutto: l’annuncio sull’addio per il Newcastle

Calciomercato, sfida Juventus-Napoli per l’esterno sinistro

Il nome che potrebbe finire nel mirino sia della Juventus che del Napoli di Luciano Spalletti è quello di Alex Telles, terzino sinistro del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Il giocatore portoghese, con un passato anche all’Inter all’epoca allenata da Roberto Mancini, non sta trovando molto spazio con la maglia dei Red Devils ed il suo valore di mercato si è abbassato a 20 milioni di euro. Juventus e Napoli potrebbero quindi provarci in prestito per il giocatore lusitano in scadenza nel 2024.