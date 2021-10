Ecco le parole di Mourinho su Zaniolo in vista dell’impegno della Roma in Conference League ma anche delle voci di mercato che lo vedrebbero al Newcastle

La Roma di José Mourinho si prepara per la trasferta di domani in Novergia di Conference League contro il Bodo/Glimt.

In merito all’impegno europeo e anche in ottica campionato, lo Special One ha parlato in conferenza della partita ma anche delle condizioni di alcuni suoi giocatori, tra cui Nicolò Zaniolo, uscito per un problema fisico contro la Juventus, e Rick Karsdorp e del possibile turnover in vista del big match di domenica contro il Napoli. Ecco le parole del portoghese.

Roma, Mourinho:”Zaniolo non lo rischio, Newcastle? non se ne parla di andar via”

I giocatori fragili fisicamente come Zaniolo e Karsdorp non possiamo rischiarli in un campo in queste condizioni, anche perché Nicolò cupo recuperare per il Napoli. Farò delle rotazioni. Abbiamo sei punti con due partite ancora da giocare a Roma ma non vorrei scendere in campo troppo positivo. Farò qualche cambio.

Infine sulle possibili voci che lo vedrebbero al Newcastle, Mourinho ha spento ogni dubbio: “Non lascio i miei ragazzi per niente, è deciso. Ho firmato tre anni di contratto e nessuno me li farà lasciare”.