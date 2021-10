Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di un bomber in sede di calciomercato: occhi su Mehdi Taremi, centravanti del Porto di Sergio Conceicao

Il Milan di Stefano Pioli è ancora a zero punti nella classifica del gironcino di Champions League che, sin dalla giornata del sorteggio, era sembrato decisamente proibitivo. Dopo la sconfitta ad Anfield per mano del Liverpool di Jurgen Klopp, i rossoneri sono caduti in casa a San Siro contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone e, ieri sera, sono stati battuti dal Porto di Sergio Conceicao. L’ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese, non è riuscito a rendersi pericoloso suscitando più di qualche riflessione nei tifosi del Milan in vista del futuro considerando anche che l’altro centravanti, ovvero Olivier Giroud, soltanto la scorsa settimana è rientrato a pieno regime a disposizione di Stefano Pioli.

In casa Porto invece ieri il centravanti è stato senza dubbio uno dei migliori in campo. Stiamo parlando di Mehdi Taremi, bomber iraniano della squadra lusitano. Il giocatore classe 1992, anno scorso a segno contro la Juventus, ha messo in seria difficoltà Simon Kjaer e Fikayo Tomori centrali che, finora, sono stati fra i migliori nell’attuale campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Milan, Taremi per i rossoneri: i dettagli

Già nella finestra di calciomercato invernale, il Milan potrebbe riflettere proprio sul profilo di Mehdi Taremi per rinforzare il reparto offensivo. Al momento, il giocatore iraniano ha finora collezionato 4 reti nel campionato portoghese in 8 presenze, mentre in Champions League ha realizzato un gol in tre apparizioni.

Taremi ha una valutazione di circa 15 milioni di euro da parte del Porto di Sergio Conceicao, società che si è sempre distinta per essere una bottega decisamente cara. Il giocatore medio-orientale ha un contratto con la società portoghese fino al 2024.