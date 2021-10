Champions League, Zenit-Juventus e United-Atalanta: le scelte UFFICIALI

Tra poco in campo Juventus e Atalanta, per i rispettivi match di Champions League contro Zenit e Manchester United: le formazioni ufficiali

Altra serata di Champions League. Dopo Inter e Milan, tocca a Juventus e Atalanta scendere in campo. I bianconeri affrontano l’insidiosa trasferta contro lo Zenit. Buone notizie per Allegri, che ritrova Morata dal primo minuto. Impegno certamente più probante per la ‘Dea’: i bergamaschi se la vedranno con il Manchester United di Ronaldo nella magnifica cornice dell’Old Trafford.

Qualche scelta obbligata per Gasperini, viste le tante assenze. Il tecnico si affida a Pasalic sulla trequarti e schiera nel trio di difesa de Roon. Solskjaer, invece, lascia in panchina Pogba e Sancho. Di seguito tutte le formazioni ufficiali.

ZENIT-JUVENTUS

ZENIT (4-3-3): Kritciuk; Rakitskiy, Lovren, Chistyakov, Karavaev; Santos, Barrios, Wendel; Claudinho, Dzyuba, Malcom. All.: Semak.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Morata, Chiesa. All.: Allegri.

MANCHESTER UNITED-ATALANTA

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka; Fred, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood; Cristiano Ronaldo. All.: Solskjaer.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, de Roon; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Ilicic. All.: Gasperini.