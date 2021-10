Clamoroso Mbappe: via per 90 milioni, Real Madrid beffato

Il PSG alle prese con il caso Mbappe: l’attaccante francese non rinnova e potrebbe andare via per 90 milioni, con una big pronta a beffare il Real Madrid

Il calciomercato estivo promette colpi di scena entusiasmanti. Diversi giocatori sono infatti in scadenza di contratto a giugno 2022, e molti di loro non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo. L’attenzione dei più è su Kylian Mbappé, con il fenomeno del PSG pronto a lasciare la Ligue 1 per provare nuove sfide.

Il tridente da sogno con Messi e Neymar non sembra aver cambiato le sue idee per il futuro, ma la destinazione è tutt’altro che scontata. In estate, il Real Madrid si è mosso concretamente per Mbappe, ma il PSG ha resistito ad offerte che hanno raggiunto i 200 milioni di euro.

I Blancos sembrano però la sua prossima meta, anche se nelle ultime ore è spuntata una rivale. Secondo quanto riporta AS, il Barcellona sarebbe intenzionato a provarci per Mbappe. I blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra da capogiro, ben 90 milioni di euro, prima della firma.

Calciomercato, niente Real Madrid per Mbappe

Una mossa che potrebbe mettere in pericolo il trasferimento del francese al Real. Il PSG proverà ancora a convincere il giocatore, ma il futuro sembra segnato. Il francese fu vicino ai catalani già nel 2017, ma poi la dirigenza preferì investire su Dembelé. Ora il destino potrebbe farli incontrare.