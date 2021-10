Doppia cessione in casa Juventus: assalto del Newcastle

Il Newcastle guarda in Serie A per rinforzare il centrocampo: due possibili colpi dalla Juventus

Il Newcastle è la squadra su cui sono puntati tutti i riflettori del mercato. La nuova proprietà vuole riportare in alto il club e investire da subito per ribaltare le gerarchie in Europa e non solo. Antonio Conte sembra essere il prescelto per sedere sulla panchina, viste anche le dichiarazioni di Mourinho, altro indiziato, in merito alla possibilità di lasciare la Roma.

Lo sceicco cerca anche nuovi giocatori e guarda anche in Serie A, in particolare in casa Juventus. Uno dei nomi nella lista della nuova proprietà è Adrien Rabiot, come riportato da ‘ESPN’. La Juventus aprirebbe alla cessione per un’offerta intorno ai 30 milioni di euro, poiché avrebbe la possibilità di risparmiare sull’ingaggio.

Newcastle, non solo Rabiot: anche Ramsey nel mirino

La Juventus potrebbe ricevere anche un’offerta per Aaron Ramsey, anche lui nell’orbita del Newcastle. Vista l’età e l’ingaggio percepito, i bianconeri aprirebbero anche alla sua cessione per poi reinvestire il bottino su giocatori più giovani e funzionali al progetto.