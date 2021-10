Calciomercato Milan, rescissione e ingaggio dimezzato: ecco l’ex Juve

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo ed il Milan può valutare l’approdo dell’ex Juventus

La sfida in casa del Bologna del ex allenatore rossonero Sinisa Mihajlovic sul cammino del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri devono rialzarsi subito, dopo l’ennesima sconfitta in Champions League che ha quasi eliminato il ‘Diavolo’ dalla massima competizione europea. Non solo il calcio giocato nel mirino del club di via Aldo Rossi ma anche, e soprattutto, il calciomercato. Già a gennaio, infatti, Massara e Maldini possono regalare diversi colpi a Pioli per puntellare la rosa in vista della seconda parte della stagione rossonera, con l’idea di giocarsi lo scudetto con le big di Serie A.

Dei diversi nomi che potrebbero interessare al Milan nelle prossime settimane può spuntare, a sorpresa, quello di un ex Juventus. Si tratta di Blaise Matuidi, 34 anni ed in forza all’Inter Miami di David Beckham. Il centrocampista francese sarebbe il rinforzo di esperienza, soprattutto in vista della Coppa d’Africa ad inizio 2022 e che vedrà Bennacer e Kessie volare via da Milanello. L’ex juventino vive un momento particolare in MLS, con l’Inter Miami che è finita sotto il mirino della MLS che ha già aperto un’indagine sull’ingaggio del francese, in scadenza a fine dicembre.

Milan, si valuta il colpo Matuidi: lo scenario

L’Inter Miami potrebbe decidere di liberarsi di Matuidi in anticipo, rescindendo il contratto dell’esperto centrocampista. Il giocatore rientrerebbe quindi nei profili ‘da Milan’, con la possibilità di dimezzarsi l’ingaggio inizialmente percepito dal club di Beckham di 3,5 milioni di euro all’anno.

Matuidi dunque può rappresentare un’occasione low cost per il ‘Diavol0’ che, già nelle prossime settimane, potrebbe accelerare per l’eventuale assalto.

Sono 28 le presenze in stagione di Matuidi con la maglia dell’Inter Miami, senza reti all’attivo ma con 1 assist in 2014′ in campo.