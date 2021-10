Figuraccia Mourinho: Bodo/Glimt-Roma 6-1. Lazio senza gol

La Roma crolla in trasferta contro il Bodo/Glimt. I giallorossi perdono 6-1 in Conference League. La Lazio termina il match a reti inviolate

La Roma crolla in Conference League e perde nel peggior modo possibile. Gli uomini di José Mourinho in Conference League vengono asfaltati dal Bodo/Glimt. José Mourinho e i suoi uomini passano subito in svantaggio in una serata disgraziata, all’ottavo minuto con il gol firmato da Botheim.

La seconda rete arriva già al 20esimo ed è a firma di Berg. I giallorossi reagiscono con un gol di Carles Perez, un 2-1 che alimenta speranze vane. Il Bodo/Glimt riesce a dilagare e la Roma crolla: l’epilogo è sportivamente drammatico, 6-1.

Roma, ko da incubo. La Lazio si ferma al pareggio

Molto male quindi la Roma, mentre la Lazio porta a casa un pareggio che non sta male alla squadra di Maurizio Sarri. Immobile e Zaccagni tentano più volte la via del gol, ma senza realizzarlo. Uno 0-0 scialbo, ma utile per la qualificazione in Europa League, in attesa degli appuntamenti decisivi per la qualificazione.