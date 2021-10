Tecnico in bilico, suggestione Gattuso: subito assalto al Napoli

Pesante sconfitta in Premier League che mette in bilico la posizione del tecnico: idea Gattuso come erede e primo colpo dal Napoli

Due sconfitte consecutive e un solo punto nelle ultime tre partite per l’Everton. Ieri i ‘Toffees’ hanno subito la sconfitta più pesante della stagione, perdendo per 2-5 contro il Watford allenato da Claudio Ranieri. Nonostante il vantaggio iniziale per 2-1, nei minuti finali la squadra di Liverpool è crollata ed è iniziata la debacle.

Così la posizione di Rafa Benitez inizia a essere in bilico. Con la panchina che inizia a tremare, la suggestione per sostituire il tecnico spagnolo sembrerebbe essere Gennaro Gattuso, senza squadra dopo i pochi giorni passati come tecnico della Fiorentina, senza mai esordire con la ‘Viola’. L’ex Napoli potrebbe guardare subito tra le fila partenopee per i primi rinforzi.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

La panchina dell’Everton traballa, Gattuso il possibile erede: occhi nel Napoli

Possibile cambio sulla panchina dell’Everton. La posizione di Rafa Benitez infatti sembra essere in bilico dopo la sconfitta pesante per 2-5 di ieri contro il Watford. Al suo posto potrebbe arrivare Gennaro Gattuso, che attualmente è ancora senza squadra.

Leggi anche >>> Assalto in Serie A per i due big: la carica dell’ex Inter

Tra i primi obiettivi per rinforzare la rosa dei ‘Toffees’ Gattuso potrebbe puntare in casa Napoli. Infatti il mirino potrebbe puntare su Matteo Politano, suo pupillo con gli azzurri. Dunque sirene dalla Premier per i partenopei, che potrebbero essere portate proprio dall’ex Gattuso.