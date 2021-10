Nuovo assalto Juventus: ‘scippo’ al Milan già a gennaio

La Juventus è sempre pronta sfruttare le occasioni di mercato e questa volta a gennaio potrebbe tornare su un top player del Milan

Il calciomercato non si ferma mai e la Juventus è senza dubbio una di quelle squadre sempre pronte a cogliere al volo le occasioni che le finestre per i trasferimenti propongono.

Questa volta i bianconeri per il prossimo colpo di calciomercato potrebbe guardare in Serie A, precisamente tra le fila del Milan. Il club juventino infatti potrebbe tornare a mettere gli occhi su un obiettivo in casa Milan che interessa da diverso tempo, vista la sua situazione contrattuale. Ipotesi di scambio.

La Juventus non perde tempo: assalto a Kessie a gennaio

Un problema non da poco per il Milan da risolvere, e oltre tutto in tempi brevi. Stiamo parlando della situazione contrattuale di Frank Kessie, calciatore di proprietà del Milan con contratto in scadenza nel 2022. Al momento non è ancora arrivato il rinnovo per l’ivoriano, e dunque si allunga la coda di pretendenti in Europa.

Tra queste ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe però giocare d’anticipo rispetto alle avversarie. Infatti i bianconeri potrebbero tentare l’assalto a Kessie già a gennaio, in modo da assicurarsi prima di tutti il colpaccio dal Milan. La Juventus potrebbe così mettere sul piatto uno scambio con Weston McKennie, che sembrerebbe non avere spazio con Allegri. Un’offerta che potrebbe fare gola e sulla quale ragionare.