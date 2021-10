Roma-Napoli 0-0: termina senza reti il confronto tra Mourinho e Spalletti

Il big match dell’Olimpico tra Roma e Napoli termina 0-0: tabellino e riassunto della gara

All’Olimpico si gioca una delle sfide più incandescenti della stagione, quella tra Roma e Napoli. La capolista fa visita alla squadra di José Mourinho per un grande big match di Serie A.

La gara inizia subito su ritmi alti anche se non fioccano le occasioni nel primo tempo. La più ghiotta capita ad Abraham che si fa spazio sul servizio in verticale di Cristante e prova a piazzarla ma non trova la porta di pochi centimetri. Lo stesso attaccante inglese stava per uscire ma resisterà alla fine fino all’85’, prima di lasciare posto a Shomurodov. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con poche occasioni da segnalare.

Roma-Napoli 0-0: tabellino marcatori

Nel secondo tempo le occasioni più ghiotte le crea Osimhen. Prima il nigeriano colpisce il palo sul servizio di Politano; poco dopo scheggia la traversa di testa ma poi viene fuori la Roma che crea un’occasione con Pellegrini e poi una seconda clamorosa con Mancini che di testa sfiora il gol ma non centra la porta.

I ritmi sono altissimi ma nessuna delle due squadre riesce a trovare la giocata vincente per trovare il gol anche se Osimhen in realtà lo trova ma viene fermato dal fuorigioco. Termina in pareggio il big match tra Roma e Napoli nonostante la grande intensità di entrambe le squadre e da sottolineare è anche l’espulsione di José Mourinho.

ROMA-NAPOLI 0-0