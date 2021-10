Calciomercato Inter, bivio decisivo: tripla pista per il titolarissimo

L’Inter studia le possibilità sul calciomercato per il titolarissimo di Simone Inzaghi. Tre scenari prendono il sopravvento: ecco tutti i dettagli

L’Inter non molla in Serie A, nonostante le ultime due partite contro Lazio e Juventus abbiano allontanato la vetta. I nerazzurri, però, devono pensare anche agli scenari possibili sul calciomercato, con diversi calciatori che aspettano di sciogliere i dubbi sul loro futuro.

Fa specie la situazione di un titolarissimo che molto spesso è dato in dubbio nel futuro dei nerazzurri, ma la cui posizione è sempre più salda in squadra. Stiamo parlando di Ivan Perisic. Nonostante in nessuno dei due casi siano arrivati i tre punti, infatti, il croato è stato fondamentale in entrambe le sfide. Il migliore probabilmente contro i biancocelesti, bene anche contro la Juventus, eppure il suo futuro ancora è tutto da decidere e ciò dovrà avvenire comunque nei prossimi mesi. Il contratto dell’esterno croato scadrà infatti a giugno 2022, ma paradossalmente, dopo tante sessioni di mercato in cui era dato in uscita, mai come ora sembra fondamentale per Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, tripla pista per il futuro di Perisic: estero e non solo

La situazione di Perisic drizza le antenne anche dall’estero. È ‘fichajes.net’ a fare il punto sul futuro del croato e a prospettare gli scenari per il croato. Il primo tra questi porta proprio a un rinnovo con l’Inter per le situazioni sopra citate, ma anche negli altri campionati non scherzano. In Premier League, ci sono Everton e West Ham che restano alla finestra per il futuro dell’esterno: lui ha caratteristiche ideali per il campionato inglese. Anche in Bundesliga, e questo è il terzo scenario, Perisic potrebbe tornare: lì ha fatto bene, di recente, anche con il Bayern Monaco. Il Wolfsburg è in prima fila e potrebbe tentare di affondare il colpo.