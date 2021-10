Calciomercato Inter e Milan, Juric annuncia: “Ecco il futuro di Belotti”

Milan ed Inter alla finestra, arriva il clamoroso ed inatteso annuncio di Ivan Juric sul futuro di Andrea Belotti

Nemmeno il tempo di godersi la sofferta vittoria in casa del Bologna che per il Milan è già tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. I rossoneri di Pioli, attualmente primi al pari del Napoli, dovranno vedersela con il Torino di Ivan Juric che, in conferenza stampa, ha lanciato un importante messaggio di calciomercato (più o meno indiretto) ai rossoneri ma anche all’Inter. Oggetto delle parole del tecnico granata, chiaramente, il futuro di Andrea Belotti che lascerà il club di Cairo: ecco le parole di Juric.

Milan e Inter, l’annuncio di Juric su Belotti

Il tecnico non si è nascosto e ha dichiarato quella che è stata la scelta, definitiva, del Torino su Belotti: “”Belotti è entrato bene in tutte e due le partite che ha giocato, il suo recupero procede bene. Timori che andrà via a gennaio? No, resterà fino a fine anno ma non firmerà nemmeno il rinnovo contrattuale”.

Juric, poi conclude con fermezza il suo intervent0: “Non ci saranno altri rilanci o avvicinamenti, Belotti farà il suo anno, spero bene, poi quando sarà finito il campionato allora deciderà che cosa fare”.