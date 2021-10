Calciomercato Milan, grande colpo a zero | Doppia insidia dalla Premier

Il Milan studia le mosse sul calciomercato, alla ricerca di un grande colpo a parametro zero. Gli ultimi scenari, però, non sono tutti a favore dei rossoneri

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione, attestandosi come una delle massime pretendenti allo scudetto in Serie A. I rossoneri sono lassù, insieme al Napoli, e con una voragine già consistente alle spalle. E non era scontato, soprattutto dopo addii pesantissimi come Hakan Calhanoglu o Gianluigi Donnarumma.

Proprio sulla trequarti, sembrava che il Milan dovesse intervenire in maniera consistente proprio in quella posizione. Necessità che il campo ha smentito. La crescita di Brahim Diaz è esponenziale e la soluzione doppio centravanti intriga Stefano Pioli che, prima o poi, potrebbe ricorrere alla coppia Ibrahimovic-Giroud, insieme dal primo minuto. In ogni caso, Paolo Maldini studia le possibilità sul calciomercato e una conduce direttamente al Real Madrid. Il futuro di Isco è fortemente in bilico, con un contratto in scadenza a giugno del 2022. È così che è pronto a scatenarsi un duello internazionale per il trequartista, che potrebbe vedere anche il Milan tra i protagonisti.

Calciomercato Milan, Isco dice addio a zero: doppia pista in Premier

Il calciatore spagnolo ha caratteristiche rare da trovare sul calciomercato, ed è per questo che anche in Premier League sono pronti ad andare all’assalto di Isco. In particolare, secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, in prima fila ci sarebbe l’Everton di Rafa Benitez. L’ex tecnico di Inter e Napoli, oltre che del Liverpool campione d’Europa, è alla ricerca di interpreti dall’alto tasso tecnico per innalzare il livello della rosa. Il trequartista del Real Madrid rappresenta in tal senso un colpo ideale per le sue esigenze, ma non è il solo ad avere appuntato il suo nome sul taccuino.

Anche il Leicester, infatti, sembra disposto a fare carte false pur di arrivare allo spagnolo, ormai ai margini del progetto di Carlo Ancelotti. La sfida si accende dunque per un calciatore che, a parametro zero, rappresenta un’occasione da non farsi sfuggire. Per il Milan, come per i club di Premier.