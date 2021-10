Milan, addio e scambio: richiesta shock in Serie A!

Il Milan può essere protagonista di un clamoroso scambio per il big, in Serie A, durante il calciomercato invernale: i dettagli

Il Milan esce sorridente dall’ultimo turno di campionato. Vetta raggiunta al pari del Napoli per la squadra di Pioli e due punti rosicchiati proprio agli azzurri, così come alle inseguitrici (Roma, Inter e Juventus). In tal senso, se il campo sta vedendo un Milan vittorioso nonostante le numerose assenze, il calciomercato può portare ad un pesante addio alla squadra meneghina. Il nodo più spinoso da sciogliere, e non è detto che Maldini e Massara ci riescano, è quello legato al futuro di Franck Kessie. Il talento ivoriano resta in scadenza il 30 giugno 2022 con il ‘Diavolo’ ed i discorsi per il rinnovo appaiono, attualmente, in un pericoloso stand-by.

Il pensiero del Milan è però chiaro sull’ex atalantino che viene valutato 25-30 milioni, vista l’imminente scadenza. O va via già a gennaio, evitando ai rossoneri di perdere un altro big a zero dopo Calhanoglu e Donnarumma, oppure rischia la tribuna fino al termine della stagione. Ecco perchè, in questa situazione, ad approfittarne potrebbe essere la Juventus che ha seguito già in passato Kessie e lo vorrebbe regalare ad Allegri. Il club bianconero potrebbe quindi avanzare un’interessante proposta di scambio ai vertici del club di via Aldo Rossi, già per gennaio: ecco la contropartita che il ds Cherubini può sottoporre a Maldini e Massara.

Milan, la Juventus su Kessie: ipotesi scambio

Si tratta di Adrien Rabiot, valutato 25 milioni di euro e che Allegri sacrificherebbe a gennaio per accaparrarsi il cartellino di Kessie.

Il Milan, però, non è interessato. L’eventuale controproposta della società meneghina vedrebbe l’inserimento di un altro nome importante che a Torino non sta brillando: Dejan Kulusevski.

Il trequartista ha una valutazione di 40 milioni di euro:l’asse Milano-Torino può quindi infiammarsi, già nelle prime settimane di gennaio.