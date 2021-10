Milan, rinforzo a centrocampo: Maldini anticipa Juve e Roma

Milan atteso protagonista del calciomercato di gennaio. A Pioli occorrerà soprattutto un centrocampista viste le partenze di Kessie e Bennacer per la Coppa d’Africa

Il solo problema del Milan attuale sono i troppi infortuni. In realtà se ne presenterà presto un altro, ovvero l’indisponibilità di Kessie e Bennacer nel mese di gennaio. Entrambi saranno out poiché impegnati in Coppa d’Africa con le rispettive Nazionali.

L’algerino e l’ivoriano, quest’ultimo destinato a lasciare i rossoneri a costo zero, saranno via in un momento cruciale della stagione. Per questo motivo presto Massara e Maldini potrebbero cominciare a valutare l’innesto di un altro centrocampista nella finestra invernale. Possibile l’arrivo anticipato di Adli dal Bordeaux, così come il tentativo per uno dei profili più ambiti in questo momento: quello di Denis Zakaria.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Juventus, colpo Tchouameni: richiesta ‘folle’ del Monaco

Calciomercato Milan, Zakaria subito: Juve e Roma ‘bruciate’

Giovane, 25 anni a novembre, e di prospettiva, in più low cost: l’identikit del Nazionale elvetico è perfetto per la ‘politica’ del club targato Elliott. Su di lui ci sono anche Juventus e Roma, ma soprattutto i bianconeri vorrebbero prenderlo a zero. Cioè a giugno, quando scadrà il suo contratto con la società teutonica. Il Milan, però, potrebbe anticipare i tempi e bruciare la concorrenza italiana e straniera. Al Borussia può finire una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro, una sorta di indennizzo. Per loro meglio che niente a giugno 2022… A Zakaria, invece, può essere garantito un contratto di quattro anni e mezzo da 2,5-2,7 milioni di euro netti a stagione.

A.R.