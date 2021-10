Caos arbitri, arriva l’annuncio a sorpresa: parla Rocchi

L’ex direttore di gara, adesso designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi ha detto la sua sull’operato degli arbitri in Serie A

Non è stata una giornata priva di polemiche, quella che la Serie A ha chiuso ieri sera con il big match Inter-Juventus. Oltre al discusso rigore quasi allo scadere concesso da Mariani nel derby d’Italia, nella bufera anche la doppia espulsione di Mourinho e Spalletti in Roma-Napoli. Un turno dunque difficile che il designatore della classe arbitrale per i campionati di Serie A e B Gianluca Rocchi ci ha tenuto a commentare, dicendo la sua. L’ex direttore di gara ha parlato ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ per analizzare la direzione arbitrale dell’ultima giornata.

“Faccio questo intervento per metterci faccia e voce, non ci tiriamo indietro di fronte ad eventuali errori”. Rocchi ha analizzato l’ultimo turno di campionato: “Sono pienamente soddisfatto, gli arbitri hanno fatto prestazioni ottime. C’è un gruppo giovane, sono contento di come abbiano approcciato le partite”. Rocchi prosegue la sua riflessione: “Penso vadano difesi tutti. Var? Ha portato grandi benefici e giustizia nel calcio, gli errori sul fuorigioco sono stati quasi eliminati. È l’arbitro in campo che decide“.

Roma-Napoli, le parole di Rocchi su Spalletti

Un pensiero, infine, su Massa e Spalletti: “Sono contento che gli allenatori si siano scusati a fine partita, Spalletti è toscano come me, ha la battuta come me”.

L’ex arbitro ha chiuso: “Massa ha un carattere introverso probabilmente, l’ha vissuta male reagendo come abbiamo chiesto di fare”.

Il pensiero, adesso, passa al prossimo turno infrasettimanale con la speranza che le polemiche arbitrali possano, quantomeno, attenuarsi.