Salah al PSG, per la Juventus la cattiva notizia è doppia

Il PSG si prepara all’assalto a Salah per il dopo Mbappé e di conseguenza il Liverpool punta il talento della Juventus

Il PSG vive un momento di caos per la situazione legata a Mauro Icardi ma anche per le polemiche in merito al poco impiego di Donnarumma. La società parigina deve anche fare i conti con l’ormai telenovela legata al futuro di Kylian Mbappé.

Il fenomeno francese sembra sempre più vicino al trasferimento a Madrid nella prossima stagione e Leonardo ha già in canna il colpo per sostituirlo. Si tratta di Mohamed Salah, sempre più trascinatore del Liverpool e fedelissimo di Klopp. I Reds valutano l’ex Roma circa 80-90 milioni di euro ma l’assalto del PSG potrebbe mettere in difficoltà il club inglese.

Salah al PSG? Klopp all’assalto di Chiesa

Con il bottino che incasserebbe il PSG dalla cessione di Mbappé, difficilmente il Liverpool potrebbe opporsi all’assalto a Salah. Ecco perché Klopp potrebbe, di conseguenza, spingere per l’arrivo di Federico Chiesa, un giocatore molto apprezzato dal tecnico tedesco e con caratteristiche simili a quelle dell’egiziano.

La Juventus non lascerebbe andare Chiesa per meno di 100 milioni di euro ma al momento la società non vuole aprire in alcun modo alla cessione del campione d’Europa.