Rinnovo lontano, l’Inter ‘rischia’: la Juventus sul big

L’annuncio di Beppe Marotta fa tremare i tifosi dell’Inter: rinnovo più allontano e rischio beffa, c’è la Juventus

Manca davvero pochissimo al derby d’Italia. Inter e Juventus, di nuovo l’una contro l’altra, in un big match di scena a San Siro domenica sera che può rappresentare tante per le big di Serie A. Da un lato i campioni d’Italia guidati da Inzaghi che rincorrono il Napoli capolista, dall’altro la ‘Vecchia Signora’ che crede ancora in un’ipotetica clamorosa rimonta. In tal senso, dal campo al calciomercato, le strade di nerazzurri e bianconeri potrebbero continuare ad intrecciarsi nei prossimi mesi. Inter e Juventus guardano al futuro ed è possibile che, nel 2022, il mercato possa regalare sorprese sull’asse Milano-Torino.

In tal senso, in casa nerazzurra, l’ad Beppe Marotta lavora senza sosta per trattenere alcuni big vicini alla scadenza con la ‘Beneamata’. Ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’, il dirigente dei campioni d’Italia ha fatto il punto sui possibili rinnovi nei prossimi mesi: “Per Barella e Lautaro si va verso una gratificazione e prolungamento del contratto, siamo vicini”. A tenere in ansia i vertici nerazzurri, però, è il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, cardine della mediana di Simone Inzaghi, è in scadenza nel giugno 2022 e su di lui vigilano da tempo di versi top club, Juventus in primis.

Inter, ansia Brozovic: l’annuncio di Marotta

Marotta si è quindi sbilanciato sul destino all’Inter dell’ex Dinamo Zagabria: “Brozovic è, invece, in scadenza. Servirà un pò di tempo ma ho fiducia”.

Parole che lanciano l’allarme: l’allungarsi dei tempi per il prolungamento di ‘Epic Brozo’, infatti, avvicinano il giocatore ad un possibile addio a zero il prossimo 1 luglio.

La Juventus rimane dunque alla finestra per il classe 1992 che, in stagione, ha firmato 1 assist vincente in 11 presenze e 873′ sul rettangolo verde con la maglia dell’inter.