Calciomercato Juventus, i top club vigili su de Ligt: scambio da urlo

Matthijs de Ligt potrebbe dire addio alla Juventus. Il centrale olandese è sempre seguito dalle big d’Europa: possibile scambio con il top player

Mesi intensi in casa Juventus per quanto riguarda il futuro di de Ligt, sempre accostato a diversi top club d’Europa. Il club bianconero potrebbe così pensare anche a suggestive idee di scambio per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Non solo Chelsea sulle tracce del centrale olandese, ma c’è sempre il PSG che non lo molla. In estate potrebbe arrivare l’addio dell’ex Ajax, come ha fatto intendere anche il noto agente, Mino Raiola, durante un’intervista delle scorse settimane. Lo stesso club francese potrebbe pensare alla cessione di Mauro Icardi, inserendolo così nella trattativa per arrivare al difensore bianconero. Il centravanti argentino sta risolvendo le sue questioni sentimentali a causa della rottura con Wanda Nara. Lo stesso attaccante sudamericano sta cercando di tornare insieme alla showgirl, lasciando così da parte per un momento il calcio e il club francese.

Calciomercato Juventus, scambio da urlo per de Ligt

Così il club bianconero potrebbe ascoltare la richiesta del PSG, che intende mette sul piatto una parte cash, circa 40 milioni, più il cartellino di Icardi, da sempre un obiettivo per l’attacco della Juventus.

I prossimi mesi saranno intensi a Torino per prendere una decisione importante in grado di accontentare tutte le parti coinvolte. L’attaccante argentino, risolti i problemi sentimentali, continua ad essere un’arma suggestiva per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

