Calciomercato, doppio colpo da 100 milioni: svolta Juventus

Il calciomercato bianconero può vedere una clamorosa svolta: indiscrezione dalla Spagna e doppio colpo da 100 milioni di euro

Il focus è tutto su Inter-Juventus ma il club bianconero, nonostante il derby d’Italia alle porte, resta vigile in ottica calciomercato. Massimiliano Allegri ha già individuato quelle che sono le mancanze della rosa bianconera e che tra gennaio, e soprattutto la prossima estate, ha intenzione di rinforzare pesantemente. In tal senso, arrivano importanti novità dalla Spagna per quanto riguarda uno dei nomi maggiormente accostati, nelle ultime settimane, proprio alla ‘Vecchia Signora’. Intreccio di mercato con il Real Madrid sullo sfondo: pronta la maxi offerta per due big: ecco tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato in esclusiva dal quotidiano iberico ‘Defensa Central’, il Real Madrid avrebbe definitivamente inquadrato due dei prossimi obiettivi di calciomercato. Da un lato Jules Koundè, talentuoso difensore centrale del Siviglia che ambisce a palcoscenici più importanti per vincere trofei, magari proprio a Madrid con le ‘Merengues’. I ‘Blancos’, però, possono mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus perchè stanno per stringere la presa anche su Aurelien Tchouameni, forte centrocampista del Monaco da tempo tra le priorità di Allegri e Agnelli.

Juventus, maxi offerta in arrivo: Tchouameni e non solo

Florentino Perez vorrebbe scavalcare la concorrenza dei bianconeri (ma anche Chelsea) avviando i contatti con l’agenziaa che cura la procura dei due calciatori: la ‘Excellence Sport Nation’ (ESN). Nonostante il solo Koundè abbia una clausola da 70 milioni (il giocatore spingerebbe sul Siviglia per un forte sconto al club madridista), l’offerta del Real sarebbe di 100 milioni di euro sia per il centrale che per Tchouameni.

Una clamorosa beffa per la Juventus che, dunque, rischia di veder sfumare definitivamente la pista che porta al francese, di origini camerunensi, reduce da 16 presenze con 2 reti nell’attuale stagione con la maglia del Monaco.

Situazione dunque in divenire, il piano di Florentino Perez pare ormai chiaro: Koundè più Tchouameni alla corte di Ancelotti, nel 2022, con buona pace della Juventus.