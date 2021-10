Clamoroso scambio Inter-Juventus, addio a sorpresa

Il calciomercato di Inter e Juventus può intrecciarsi: scambio a sorpresa, un big nerazzurro può già dire addio

La Serie A vedrà come big match della prossima giornata il derby d’Italia tra Inter e Juventus. A San Siro, i nerazzurri vogliono mantenere la rotta verso il vertice, con il sorprendente Napoli che guida la classifica. Operazione rimonta, invece, per la Juventus di Allegri che dopo il discusso 1-0 sulla Roma proverà a ripetersi contro la squadra di Simone Inzaghi. In tal senso, da casa Inter, filtra in ottica calciomercato l’idea di una piccola rivoluzione a centrocampo per il 2022. Marotta e Ausilio valutano infatti tre cessioni per il prossimo mercato, con la suggestiva ipotesi di scambio con la Juventus.

Se da un lato tra i partenti vi sono Gagliardini e soprattutto Vecino, che piace al Napoli di Luciano Spalletti, dall’altro a poter salutare con soli pochi mesi di nerazzurro è Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco ha fino ad ora deluso e potrebbe dunque cambiare aria, viste anche le numerose critiche nei suoi confronti da parte dei tifosi. In tal senso ritornerebbe in auge una pista come quella che porta alla Torino bianconera e che vedrebbe, nei piani dell’Inter, un clamoroso scambio con l’ex Milan alla corte di Massimiliano Allegri.

Calhanoglu, pazza idea Juventus: ipotesi scambio

Calhanoglu via dall‘Inter: dai nerazzurri ai bianconeri, una suggestiva possibilità viste le recenti prestazioni del 20 di Inzaghi. Solo 1 gol e 2 assist in 9 apparizioni, con Marotta che starebbe pensando ad uno scambio con Adrien Rabiot.

Uno scenario complicato, però, visto che Rabiot guadagna 7 milioni più bonus fino al 2023 mentre Calhanoglu circa 5. Le stime dei cartellini, inoltre è leggermente differente: 30 per il francese, 25 per il calciatore nerazzurro.

Situazione dunque ben chiara, con la dirigenza campione d’Italia che potrebbe provarci seriamente per Rabiot: Hakan Calhanoglu sul piatto.