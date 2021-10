Poco spazio per il nuovo Haaland: derby tra Inter e Milan per il bomber

Potrebbe essere il nuovo Haaland, ma in Premier League non trova molto spazio: idea per l’attacco di Inter e Milan

Il calciomercato invernale si avvicina e i club italiani ed esteri iniziano a pensare ai colpi da mettere a segno, pianificando anche quelli per la prossima estate. In casa Inter, così come nel Milan, la priorità sembrerebbe essere quella di rinforzare l’attacco.

I nerazzurri infatti continuano a cercare una nuova punta, visto che oltre a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko non ci sono altre alternative. Nel Milan invece si cerca un erede di Ibrahimovic, visto che anche Giroud non è più giovanissimo. L’occasione per i due club milanesi potrebbe arrivare dalla Premier League, dove un bomber arrivato dal Salisburgo come Haaland non trova abbastanza spazio.

Inter e Milan cercano un bomber: idea Daka dal Leicester

Incanta e impressiona con la maglia del Leicester in Europa League, Patson Daka. Il bomber classe 1998 arrivato dal Salisburgo, nella competizione europea ha segnato quattro gol in tre partite, tutti e quattro messi a segno ieri nel match contro lo Spartak Mosca.

In Premier League la storia è però diversa, perché l’attaccante dello Zambia ha giocato solo due partite, segnando anche un gol. Così sulle sue tracce potrebbero puntare il mirino Inter e Milan, che continuano a cercare un bomber per rinforzare i propri reparti offensivi. La valutazione del cartellino di Daka si aggirerebbe intorno ai 40 milioni. Uno sforzo economico che però potrebbe ripagare a suon di gol.