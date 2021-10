Tutti pazzi per Osimhen, allarme dalla Spagna: una big lo punta

Victor Osimhen strega le big d’Europa: asta per il nigeriano e assalto dalla Spagna

Le prestazioni di Victor Osimhen continuano a impressionare e a trascinare il Napoli. Nonostante il pareggio di ieri contro la Roma, il nigeriano ha sfiorato il gol in più occasioni, colpendo un palo e una traversa.

I suoi 9 gol in stagione tra campionato ed Europa League sono la testimonianza della crescita dell’attaccante e del suo grande momento di forma. Adesso, però, le big europee lo hanno messo ne mirino e presto potrebbe arrivare un assalto concreto che Aurelio De Laurentiis dovrà essere in grado di gestire e contrastare. Sono diverse le squadre a caccia di un attaccante con le caratteristiche di Osimhen, in particolare una big spagnola.

Il Real Madrid punta Osimhen se salta Mbappé

La squadra in questione è il Real Madrid, a caccia di un nuovo centravanti che possa prendere l’eredità di Karim Benzema. Ovviamente la priorità di Florentino Perez rimane Kylian Mbappé ma qualora la situazione dovesse complicarsi, l’attenzione ricadrebbe su Osimhen, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’.

L’attaccante nigeriano era stato acquistato dal Napoli per 70 milioni, adesso ne vale almeno 80 e De Laurentiis, come sempre, non farà sconti. Il Real, però, dovrebbe vedersela con il Bayern Monaco che, come erede di Lewandowski, avrebbe scelto proprio Osimhen.