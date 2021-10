Milan, conferenza Pioli: le ultime su Theo e Kessié

Le parole in conferenza di Pioli in vista di Milan-Torino e le ultime su Theo e Kessié

Stefano Pioli si prepara all’anticipo di domani sera contro il Torino a San Siro. L’allenatore del Milan ha raggiunto la vetta della classifica e adesso si trova al primo posto a pari punti con il Napoli.

LEGGI ANCHE>>>Milan, addio e scambio: richiesta shock in Serie A!

In vista della partita di domani Pioli ha parlato in conferenza stampa soffermandosi, in particolar modo, sulle condizioni di Theo Hernandez e Kessié e sull’attuale posizione in classifica: “Presto per commentare la classifica, sono passate solo nove giornate. Giusto che i tifosi siano orgogliosi per come la squadra interpreta le partite. Adesso pensiamo al match di domani, poi penseremo alla prossima. Se Theo oggi si allena con la squadra, potrà far parte della partita ma non dall’inizio”.

Milan, Pioli: “Kessié ci sarà, Theo in dubbio”

Su Kessié Pioli ha rincuorato i tifosi: “Franck sta bene ed è disponibile. Siamo competitivi, forti e ce la possiamo giocare. Gli avversari però sono forti, ci sarà da tenere alto il nostro livello di prestazione con continuità. Vogliamo essere in lotta fino alla fine“.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Poi sulla convivenza Ibra-Giroud, Pioli ha detto: “Le partite cambiano durante i 90 minuti, abbiamo certe caratteristiche da poter sfruttare. Quando serve più fisicità e presenza possiamo cambiare. Non sono al 100% fisicamente, è importante che mettano continuità“.