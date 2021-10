Haaland ko | Le condizioni del bomber del Dortmund

Le condizioni fisiche del possente bomber norvegese non lasciano tranquillo il club della Ruhr: è in arrivo una tegola

Erling Haaland, l’uomo dei record, uno dei pezzi di mercato talmente pregiati da essere quasi inavvicinabile, non è indistruttibile. Già di per sè questa sarebbe una notizia, considerando lo strapotere fisico dell’ex giocatore del Salisburgo. Nelle ultime settimane il bomber ha lamentato dei problemi all’anca che, col passare del tempo, si sono rivelati più gravi del previsto.

LEGGI ANCHE >>> Annuncio bomba su Haaland e Mbappe: “Può comprarli entrambi”

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

La sfida di Champions con l’Ajax – una partita nefasta per i gialloneri, sommersi per 4-0 – è stata l’ultima disputata dall’attaccante ambìto da mezza Europa. In seguito Haaland ha dovuto fare i conti col riacutizzarsi del suo problema: la sfida di campionato con l’Arminia Bielefeld di sabato scorso potrebbe essere stata solo la prima di tante partite che lo scandinavo dovrà saltare a causa dei suoi problemi fisici.

Il Dortmund fa i conti con la tegola Haaland

“Può darsi che la partita contro l’Ajax sia stata l’ultima nel 2021″, avrebbe rivelato ad una TV norvegese Jan Aage Fjörtoft, amico intimo della famiglia Haaland. Le dichiarazioni sono state immediatamente riprese in Germania dalla Bild, che cavalca l’indiscrezione annunciando come probabile lo stop del bomber fino all’anno prossimo venturo.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus e il sogno Haaland: il bomber ha deciso

Solo nelle prossime settimane emergerà la verità sulle condizioni del fenomenale attaccante del Dortmund: il rischio di rivederlo in campo a gennaio è però concreto. Il Borussia probabilmente non potrà contare sull’apporto del suo miglior giocatore per scalare la classifica in Bundesliga e per provare a raddrizzare la situazione nel gruppo di Champions League.

Alessio Cherubini