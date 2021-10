Il Milan avvia i contatti e sorpassa le big: assalto al difensore

Il Milan tenta l’assalto al difensore della Serie A: contatti avviati per il dopo Romagnoli

Il Milan ha raggiunto la vetta della classifica, sfruttando il mezzo passo falso del Napoli contro la Roma. La squadra di Pioli adesso è più che mai una candidata concreta alla vittoria dello scudetto ma la società non si accontenta e vuole investire sul mercato per rinforzare alcuni reparti, in particolare quello difensivo.

Uno degli obiettivi della società rossonera è Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano classe ’97. Nelle ultime stagioni al Torino è cresciuto in maniera esponenziale e molte big lo hanno puntato da diverso tempo. Alessio Romagnoli non rientra più nei piani della società e per questo i rossoneri stanno cercando di allacciare i contatti con i granata per presentare un’offerta.

Il Milan avvia i contatti: assalto a Bremer

Il Torino valuta Bremer, in scadenza a giugno 2023, circa 15 milioni di euro e il Milan potrebbe investire questa cifra, battendo la concorrenza dell’Inter ma anche delle big inglesi come il Liverpool.

Il Milan ha avviato i contatti e ha aperto la strada per una trattativa che potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.