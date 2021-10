Calciomercato, PSG pigliatutto: maxi scippo alla Serie A

Il PSG ha dominato nell’ultima sessione di calciomercato e monitora con estrema attenzione gli scenari futuri. Diversi nomi potrebbero essere strappati alla Serie A

La Serie A è per forza di cose e nella maggior parte dei casi limitata a operazioni funzionali sul calciomercato e non a spese pazze. Regola che evidentemente non vale per tutti e sicuramente non per le casse del PSG.

I francesi, infatti, sono riusciti a portare a casa nomi di assoluto valore, anzi tra i migliori calciatori del mondo, già la scorsa estate. Gente come Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Gianluigi Donnarumma non ha bisogno di grandi presentazioni. E così ora i transalpini possono concentrarsi sul centrocampo, alla ricerca di un profilo che possa ulteriormente innalzare il livello della rosa. Tanti i nomi sul piatto e molti riguardano da vicinissimo la Serie A.

Calciomercato, dall’Inter al Milan: i piani del PSG a centrocampo

Tra i profili che il PSG segue da molto vicino per il centrocampo c’è Franck Kessie, come riporta ‘fichajes.net’. L’ivoriano è in scadenza di contratto con il Milan e l’accordo pare sempre più lontano. Non è di certo il solo: anche Marcelo Brozovic, anche lui ancora senza rinnovo con l’Inter, è entrato nelle mire dei francesi. Al pari di altri due nomi che il calcio italiano lo riguardo indirettamente o meglio per le grandi pretendenti che li desiderano. Stiamo parlando di Paul Pogba e Denis Zakaria: il calciatore del Manchester United a fine anno potrebbe lasciare i Red Devils ed è spesso accostato alla Juventus. Un nome, invece, da tempo nel mirino della Roma quello di Zakaria ma che per caratteristiche farebbe comodo anche al PSG. Un poker più che interessante quello sui taccuini dei transalpini, ancora una volta pronti a dominare il calciomercato.