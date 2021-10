Bufera plusvalenze: scambi Juventus e colpo Osimhen sotto accusa

Le plusvalenze e il calcio italiano, una questione per molti ancora irrisolta e evidentemente anche per la Covisoc. Gli scambi della Juventus e l’affare Osimhen nel mirino

Il calcio italiano e i conti, difficile far quadrare la situazione, i rossi e i bilanci, soprattutto in epoca di Covid-19. Da anni, viviamo sempre più un mondo del pallone poco spendaccione, almeno in Italia, e fatto di affari razionali e bilanciati.

Alcuni di questi, però, sono finiti nell’occhio del ciclone, non tanto per i nomi coinvolti, ma per le cifre delle operazioni stesse. Ad essere in discussione sarebbero i termini economici degli scambi o comunque dei trasferimenti. Calciatori che sarebbero stati ipervalutati, ben oltre quanto sarebbe giustificato dalle prestazioni sul campo o dai meriti sportivi. L’ultimo atto in tal senso arriva dalla Covisoc, Commissione di vigilanza sulle società di calcio, la quale ha inviato una relazione alla Procura Federale, per poi invitare il procuratore Giuseppe Chiné ad “approfondire la natura delle plusvalenze degli ultimi due anni”. Questo quanto scrive ‘Repubblica’, sottolineando che gli affari coinvolti sarebbero sessantadue, concentrati tra il 2019 e il 2021.

Plusvalenze sospette, nel mirino alcuni scambi della Juventus e il colpo Osimhen

Tra le plusvalenze sospette annoverate da Repubblica vi sarebbero diverse operazioni condotte dalla Juventus e in generale, come si legge, “quegli scambi in cui sono entrati calciatori valutati cifre significative senza una reale ragione sportiva”. L’operazione Tongya-Aké, ad esempio, ma anche Arthur-Pjanic e Danilo-Cancelo sarebbero ritenuti ‘sospetti’. E sul tavolo anche un calciatore che tanto bene sta facendo ora nel Napoli, Victor Osimhen. “Nell’affare Osimhen, il club di De Laurentiis ha ceduto al Marsiglia 4 giocatori per 20 milioni, con 19,8 milioni di plusvalenze a bilancio. Due di loro giocano in Serie D, uno in C, uno non ha più giocato”, si legge. Insomma, ci sarà da stabilire con chiarezza la situazione, ma gli affari ‘sospetti’ non sarebbero pochi.