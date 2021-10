Polveriera United: il piano della Juventus per arrivare subito a Pogba!

La Juventus continua a sognare il ritorno di Paul Pogba: ecco il piano in vista del calciomercato invernale. Tutti i dettagli

Ole Gunner Solskjaer è per il momento confermato sulla panchina del Manchester United. La società inglese ha deciso dopo le riflessioni delle ultime ore avvenute in seguito al clamoroso ko di Old Trafford contro il Liverpool.

Una fiducia con ogni probabilità a tempo per il tecnico norvegese. Decisive saranno le prossime sfide fino alla sosta per le Nazionali, con i Red Devils che dovranno affrontare il Tottenham, l’Atalanta di Gasperini in Champions League, e il City di Guardiola nel derby di Manchester: Conte è alla finestra. Ma a tenere banco in casa United è anche la situazione di Paul Pogba. Il centrocampista francese è reduce da due panchine consecutive, arrivate dopo le sue parole che hanno fatto parecchio discutere. Contro il Liverpool è inoltre arrivato un rosso diretto per un brutto fallo a centrocampo. La sua permanenza a Manchester è sempre più in bilico e la Juventus continua a sognare il ritorno a Torino. Ecco il possibile assalto già a gennaio.

Calciomercato Juventus, il piano per Pogba: tutti i dettagli

Pogba è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora raggiunto un accordo con la dirigenza inglese. Un’intesa che sembra sempre più difficile: a gennaio il classe 1993 potrà già accordarsi con un nuovo club a parametro zero. E la Juventus continua a sognare il suo ritorno in bianconero. Per dare l’assalto al francese serviranno però le partenze di Ramsey e McKennie. Dalla cessione del gallese la Juve risparmierebbe un ingaggio netto da oltre 7 milioni di euro, mentre l’americano ha mercato all’estero ed è valutato circa 30 milioni di euro.

Un importante tesoretto per il via libera all’assalto a Pogba già nel calciomercato invernale. Cherubini potrebbe così tentare l’anticipo sui top club europei facendo un tentativo già a gennaio, e il campione del mondo con la Francia non ha mai nascosto il suo legame con la società bianconera. La Juventus continua a sognare Pogba.