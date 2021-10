Juventus e Inter, colpo stellare a zero: futuro già deciso

Una svolta improvvisa per il futuro del big, da tempo nel mirino di Inter e Juventus: addio gratis a giugno

Un derby d’Italia chiuso tra le polemiche, quello andato in scena ieri sera a San Siro. La Juventus di Massimiliano Allegri, pur non brillando, ha agguantato il pari su rigore quasi allo scadere. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Inzaghi che perdono terreno da Napoli e Milan. In tal senso, sia l’Inter che i bianconeri, valutano le possibili strategie di calciomercato che, tra gennaio e soprattutto giugno, porteranno colpi di peso per rinforzare le rose di Allegri e Inzaghi. Arrivano novità importanti per quanto riguarda un top player che, ormai da diversi mesi, è sul taccuino dei due club di Serie A, vista la scadenza contrattuale la prossima estate.

Si tratta del brasiliano Marcelo, classe 1988 e che a giugno dirà addio a zero al Real Madrid. Il 33enne di Rio de Janeiro non rientra più nei piani delle ‘Merengues’ di Ancelotti ed è per questo che il terzino ha già scelto quale sarà la sua prossima squadra per il 2022/23. Marcelo, ‘gratis’, avrebbe comunicato, stando a quanto riporta ‘Lance’ il suo destino al presidente dei ‘Blancos’ Florentino Perez che non si opporrà alla partenza del talento brasiliano.

Marcelo ha deciso: ecco dove giocherà

Il destino di Marcelo sarà all’insegna del ritorno. In Brasile, a casa sua, con un accordo già trovato con i dirigenti del Fluminense.

Il terzino è cresciuto calcisticamente proprio nel club dove, verosimilmente, potrebbe chiudere la carriera da calciatore dopo l’esperienza di Madrid.

Niente da fare quindi per Inter e Juventus che, nonostante svariati tentativi nei mesi scorsi, sono destinate a dire addio al terzino in uscita dal Real Madrid.