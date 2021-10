Cessione eccellente, tesoretto Juventus e assalto all’Inter

La Juventus questa sera affronterà l’Inter e proprio tra le fila dei nerazzurri potrebbe pescare il colpo dopo la cessione eccellente

Riflettori puntati su San Siro questa sera per il big match tra Inter e Juventus che chiuderà la nona giornata di Serie A. Sia i bianconeri che i nerazzurri dovranno cercare di portare a casa i tre punti per rilanciarsi nella corsa scudetto, che si è complicata in questo inizio di stagione.

Una particolare attenzione va dedicata però sempre al calciomercato, che non dorme mai e potrebbe vedere la Juventus sacrificare uno dei top player in estate. A salutare infatti potrebbe essere Matthijs de Ligt, difensore centrale corteggiato da diversi club in Europa. Con il tesoretto guadagnato i bianconeri potrebbero far partire l’assalto all’erede dall’Inter.

Addio de Ligt, la Juventus trova l’erede: assalto a Bastoni

Juventus che potrebbe essere pronta a sacrificare uno dei suoi top player in estate. Sono tanti i club a cui farebbe gola il difensore centrale Matthijs de Ligt, che a fine stagione potrebbe dire addio a Torino. Il tesoretto guadagnato ovviamente sarebbe fondamentale per trovare l’erede e i bianconeri potrebbero farlo in casa Inter.

Infatti la Juventus potrebbe tornare a puntare Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter che dall’arrivo di Simone Inzaghi in panchina sembrerebbe non essere più un giocatore fondamentale. Dunque con il possibile addio di de Ligt, la Juventus potrebbe ‘scippare’ l’Inter di uno dei suoi talenti in difesa.