Inter-Juventus, Allegri a sorpresa: annuncio scudetto

Massimiliano Allegri ha parlato di diversi temi, in conferenza stampa, alla vigilia del big match contro l’Inter

È tempo di tornare in campo per la Juventus di Allegri che, domani sera, sarà protagonista del derby d’Italia, di scena a San Siro, contro l’Inter. Una partita sentita e delicata contro i campioni d’Italia: la squadra bianconera non può più sbagliare per continuare a sperare in una clamorosa rimonta sul Napoli capolista. Il tecnico parte dal momento dei suoi: “Come ci arriviamo lo vedremo domani sera, sarà una bellissima serata. Ci saranno 60mila spettatori a San Siro, una bella partita tra grandi squadre”. Sugli avversari e la corsa scudetto, l’allenatore livornese non ha nessun dubbio: “Secondo me l’Inter rimane ancora la favorita per vincere lo scudetto. Decisiva? No, lo era di più con la Roma per la classifica. Contro l’Inter sarà bello ma solo con il risultato, per noi è quello che conta”.

L’allenatore della ‘Vecchia Signora’ fa il punto sui suoi: si comincia dalle condizioni di Paulo Dybala: “Sarà a disposizione, ha fatto due allenamenti con il gruppo. Siamo quasi al completo, abbiamo bisogno di tutti”. Riflessione su Chiesa e Chiellini, si parte dall’esterno: “Con lo Zenit ha fatto una buona partita, non ho ancora deciso la formazione e forse la deciderò domattina. Chiellini è pronto a giocare, de Ligt, Bonucci e Rugani stanno bene. Quando de Ligt sarà pronto a giocare sul centro-destra, potremo pensare alla difesa a 3”.

Inter-Juventus, Allegri in nerazzurro: “In due anni…”

Allegri svela poi un clamoroso retroscena sul suo possibile passaggio all’Inter, negli anni scorsi: “Ne è passata tanta di acqua sotto i ponti, in due anni. Sono stato accostato a molte squadre, alla fine ho scelto la Juventus e sono contento”.

Allegri chiude poi il suo discorso parlando di due centrocampisti bianconeri: si parte da Rabiot: “Lo vedrò oggi, si è negativizzato ma bisogna valutare come è uscito da questa situazione. Senza allenarsi è complesso”.

Su Arthur ha poi detto: “È cresciuto tanto, alza la qualità della squadra. Deve riprendere condizione, è normale. Ha fatto due spezzoni, aumenterà il minutaggio”.