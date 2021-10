Ultimatum a sorpresa, Mourinho nel mirino: è ‘avvisato’

Momento difficile per la Roma di Josè Mourinho dopo l’ultimo clamoroso ko: lo ‘Special One’, adesso, deve dare risposte

Il momento della Roma è decisamente complesso. Il discusso ko all’Allianz Stadium contro la Juventus, prima: il tracollo in Conference League contro il Bodo Glimt poi. Una sola rete segnata, ben 7 subite in due gare: numeri che spaventano e preoccupano i tifosi giallorossi. Ed è proprio dalla debacle contro i norvegesi che Josè Mourinho è chiamato a ripartire, cercando già contro il Napoli domani alle 18, di risollevare il morale della sua truppa. Non sarà semplice ma, come analizzato da ‘La Repubblica‘, lo ‘Special One’ deve dare risposte dopo un mercato che, in buona parte, non può non aver soddisfatto l’ex allenatore di Tottenham e Inter.

Un distacco dal vertice di ben 9 punti, il quarto posto in classifica a +1 sulla Lazio. La pesantissima sconfitta con il Bodo Glimt rimette, al momento, in discussione il presente del portoghese nella Capitale. Serve una svolta immediata ed il noto quotidiano prova ad analizzare quello che potrebbe essere il destino dell’allenatore romanista già nelle prossime settimane.

Mourinho, serve la svolta: “Ha avuto molto”

“Non ha avuto tutto quello che ha chiesto. Ha avuto molto, però”. Così ‘La Repubblica’ traccia il momento di Mourinho, dopo le ultime pessime uscite della sua Roma. Da “Abraham per 40 milioni a Rui Patricio per 11 ed una società che, ieri, ha esteso l’aumento di capitale da 210 a 460 milioni di euro esponendosi ad un esborso mostruoso”.

L’analisi del quotidiano verte, infine, sul destino del portoghese che nelle prossime tre partite può giocarsi tanto del suo futuro nella Capitale.

“Josè ha dato altrettanto? Qualunque giudizio sarebbe prematuro ma contro Napoli, Cagliari e Milan Mourinho ha una missione: cacciare l’ombra del fallimento dall’orizzonte suo e della Roma“, la chiusura del giornale sul destino dello ‘Special One’.