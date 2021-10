Niente scambio con la Juventus, ci pensa Fonseca: addio Roma!

L’ex Roma Paulo Fonseca guarda in Serie A e prepara l’assalto al gioiello di Mourinho: Juventus a rischio ko

Il recente addio di Steve Bruce al Newcastle apre la corsa in casa ‘Magpies’ al nuovo allenatore. Dei diversi nomi accostati negli ultimi giorni, oltre all’ex Inter Antonio Conte, sembrano aumentare le possibilità che sulla panchina del club inglese approdi Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, già accostato in estate al Tottenham, può quindi sbarcare in Premier League, per rilanciare a suon di colpi milionari (Pif, la nuova proprietà ha un valore di circa 370 miliardi di euro) la squadra che attualmente è penultima in Premier. Dopo aver lasciato la panchina della Roma in mano a Mourinho, dunque, Fonseca torna a guardare alla rosa dei giallorossi in caso di approdo alla guida del Newcastle.

LEGGI ANCHE >>>Furia su Orsato: “Ancora lui, arbitro storico con la Juventus”

In tal senso, nelle intenzioni dell’allenatore lusitano, vi è un nome che la Juventus sta monitorando ormai da diversi mesi e per il quale la ‘Vecchia Signora’ aveva valutato uno scambio con Rodrigo Bentancur. Si tratta di Gonzalo Villar, arrivato a Roma nel gennaio 2020 dall’Elche e che piace ai bianconeri per il centrocampo. Una trattativa di scambio che, dunque, pare destinata a saltare con la Juventus che ‘rischia’ di vedere allontanarsi sempre di più il talento spagnolo classe 1998.

LEGGI ANCHE >>>Milan, ‘pericolo’ Raiola: anche la Juventus sul big di Pioli

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Fonseca ‘anticipa’ la Juventus: no allo scambio con Bentancur

Il Newcastle potrebbe quindi anticipare la concorrenza e puntare forte su Villar, sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2024 e valutato non meno di 12-13 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per Mourinho Villar non è una prima scelta ed ha collezionato fino ad ora soltanto 3 presenze (mai in campionato) ed 82′ sul rettangolo verde.

LEGGI ANCHE >>>Il Real Madrid insiste per de Ligt: richiesta ‘choc’ della Juventus

Il futuro del talento iberico potrebbe quindi essere rappresentato, per la prima volta, dall’approdo nel calcio inglese: Fonseca ed il Newcastle pronti a fare sul serio per Villar.