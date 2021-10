L’Inter potrebbe scambiare Roberto Gagliardini con la Roma di Josè Mourinho: le ultime sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi domani sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione del nono turno del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, si sono riscattati in casa sullo Sheriff Tiraspol in Champions League, mentre la Vecchia Signora sta vivendo un ottimo momento nel quale è riuscita a blindare il reparto difensivo ed ha strappato diverse vittorie importanti che l’hanno rilanciata a pochi punti dalla Beneamata. Nelle ultime due gare, in casa Inter, ha trovato molto spazio Roberto Gagliardini, centrocampista italiano da tempo sulla lista dei trasferimenti nelle finestre di calciomercato.

L’ex giocatore dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini vorrebbe trovare più spazio e potrebbe averlo alla corte di Josè Mourinho che, nella serata di ieri, è stato schiantato dal Bodo/Glimt in Conference League. Una sconfitta pesantissima che ha testimoniato la necessità in casa giallorossa di avere un centrocampista in grado di fare legna e portare un po’ di personalità nelle sfide più complicate.

Calciomercato Inter, Gagliardini per la Roma: ecco l’altra pedina di scambio

Per un Gagliardini verso la Roma, il percorso inverso potrebbe farlo Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo totalmente fuori dal progetto tecnico della squadra capitolina. La giovane mezz’ala iberica, titolarissimo con Paulo Fonseca, non sembra piacere dal punto di vista tecnico allo Special One che da tempo sembra averlo inserito nella lista dei trasferimenti.

Uno scambio di prestiti, per almeno sei mesi e per poi valutare, potrebbe essere la soluzione perfetta per i due centrocampisti. Gagliardini troverebbe infatti un gioco più fisico e più adatto alle sue caratteristiche mentre Villar, con le sue qualità, si inserirebbe alla grande nei dettami tattici di Simone Inzaghi.