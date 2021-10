Calciomercato, Juventus alle strette | Doppio colpo da 100 milioni

La Juventus segue da tempo il calciatore sul calciomercato, ma le nuove prospettive potrebbero allontanarlo definitivamente. Doppio colpo da 100 milioni in vista

La Juventus va a caccia di colpi importanti sul calciomercato, in modo tale da garantire la rosa migliore possibile a Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora studia mosse e strategie per rinforzare, in particolare, il centrocampo. In tal senso, potrebbero verificarsi diverse uscite significative, ma anche dei colpi ben assestati in entrata.

Uno di questi potrebbe corrispondere a Aurelien Tchouameni. Il centrocampista centrale piace non poco alla Juventus, ma la sua valutazione, dopo le ottime prestazioni con la maglia del Monaco e con la Francia, in Nations League. Un futuro florido per il calciatore che già quest’estate era finito nelle mire bianconere e che ora piace a mezz’Europa. Tra le pretendenti, c’è in prima fila il Real Madrid: i Blancos potrebbero tentare il grande affondo e anticipare proprio la concorrenza della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i top club vigili su de Ligt: scambio da urlo

Calciomercato Juventus, doppio colpo da 100 milioni per il Real

I piani del Real Madrid mirano a un ringiovanimento della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Oltre a Tchouameni, secondo quanto riporta ‘defensa central’, i Blancos puntano all’arrivo di Jules Koundé in difesa. Un nome che piace particolarmente per la retroguardia spagnola, ma anche una spesa non indifferente. Il doppio colpo, infatti, costerebbe addirittura 100 milioni di euro, una cifra che spazzerebbe via la concorrenza. Entrambi i calciatori sono rappresentati, inoltre, dalla stessa agenzia, Excellence Sport Nation (ESN) e il Real spera di rivolgersi ai loro rappresentanti per ottenere una posizione privilegiata.