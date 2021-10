Arrivano consigli per gli acquisti per la Juventus, che cerca la svolta a centrocampo: spunta il nome di Barella

Dopo un avvio di stagione importante, è arrivata qualche difficoltà in più nell’ultimo periodo per l’Inter. I nerazzurri sono comunque in terza posizione in classifica ma hanno uno svantaggio di sette punti sul Napoli che è in vetta alla classifica punteggio pieno. Otto vittorie su otto fin qui per i partenopei.

Juventus, il consiglio per il centrocampo: “Serve uno come Barella”

L’Inter intanto si gode il suo Nicolò Barella che è sicuramente un elemento imprescindibile per il centrocampo nerazzurro. C’è chi invece lo consiglia alle altre squadre come acquisto: parliamo di Marco Tardelli, che vedrebbe bene un giocatore come lui per provare a svoltare il centrocampo della Juventus.

I bianconeri infatti hanno difficoltà in quel reparto da ormai diversi anni: “Tornerà la vera Juve quando si riuscirà a inserire qualcuno un mezzo. Manca un vero play oltre un uomo alla Barella, che invece sta rendendo grande l’Inter”, ha detto Tardelli a ‘Tuttosport’.

Elogiato dunque il lavoro di Barella che è un titolarissimo sia della sua Inter che dell’Italia campione d’Europa.