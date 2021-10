Osimhen come Higuain: il clamoroso scenario di calciomercato

Osimhen trascina il Napoli di Spalletti a suon di gol: il clamoroso scenario per il futuro dell’attaccante nigeriano. Tutti i dettagli

Il Napoli di Spalletti continua a volare. Gli azzurri sono ancora a punteggio pieno in Serie A, con otto successi su otto, trascinati dai gol di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è senza dubbio il giocatore del momento in casa Napoli e più in generale del campionato.

L’ex Lille ha già realizzato 8 gol nelle prime 9 presenze stagionali, ben 5 nelle ultime 5 partite di Serie A. Il 22enne si è messo alle spalle tutti i problemi della passata stagione ed è subito diventato l’uomo copertina della squadra di Spalletti, al punto da finire già al centro di rumors di calciomercato. De Laurentiis ha investito circa 75 milioni di euro per acquistarlo dal Lille e adesso si gode Osimhen e se lo tiene ben stretto. La sua valutazione, già altissima nel trasferimento in Italia, è aumentata ulteriormente. Ecco la clamorosa ipotesi in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, Osimhen come Higuain? Stavolta il colpo è (quasi) impossibile

Alla ricerca di un nuovo bomber dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe così pensare anche a Victor Osimhen. Un eventuale, e clamoroso, trasferimento che ricorderebbe quello di Gonzalo Higuain per circa 90 milioni di euro. Stavolta, però, De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato.

Sono due le differenze sostanziali: Osimhen, al contrario di Higuain, non ha una clausola rescissoria ed è già valutato dal Napoli oltre 100 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, è invece reduce dagli effetti economici del Covid e dal pesante investimento CR7. In altre parole, i bianconeri non hanno più la potenza economica del 2016 e Osimhen vale anche di più di Higuain. Un sogno (quasi) impossibile.