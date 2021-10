Serie A, 10a giornata: vincono Inter, Roma e Lazio

Continua il decimo turno di Serie A. In attesa del Napoli, vincono Inter e Lazio. Roma super in rimonta a Cagliari

La decima giornata di Serie A sta regalando dei risultati a sopresa. Nella giornata di martedì la Salernitana ha espugnato il campo del Venezia all’ultimo minuto. Stessa identica e clamorosa sorte è capitata alla Juve, sconfitta dal Sassuolo con la rete di Lopez al 95′. Nel pomeriggio di mercoledì, Atalanta corsara a Marassi con un rotondo 3-1 sulla Samp. In serata, Roma, Lazio e Inter in campo.

L’Inter ha battuto l’Empoli con le reti di D’Ambrosio e Dimarco. Toscani in dieci dal 52′ per il rosso a Ricci. Bene la Lazio, che vince di misura sulla Fiorentina con il gol di Pedro. La Roma invece, va sotto a Cagliari con il gol del ritrovato Pavoletti. I giallorossi non ci stanno e rimontano con Ibanez e Pellegrini. Mazzarri resta ultimo in classifica.

Serie A, da Lazio-Fiorentina a Cagliari-Roma e Empoli-Inter: classifica aggiornata e tabellini

CAGLIARI-ROMA 1-2

52′ Pavoletti, 71′ Ibanez, 78′ Pellegrini

EMPOLI-INTER 0-2

34′ D’Ambrosio, 66′ Dimarco

LAZIO-FIORENTINA 1-0

52′ Pedro

CLASSIFICA SERIE A

Milan 28, Napoli 25, Inter 21, Roma 19, Atalanta 18, Lazio 17, Juventus 15, Fiorentina 15, Sassuolo 14, Bologna 12, Verona 12, Empoli 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6