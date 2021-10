Juventus-Sassuolo, Allegri duro: ‘Siamo stati nevrotici’

Continua la decima giornata di Serie A. Il Sassuolo espugna l’Allianz Stadium e mette nei guai la Juventus di Allegri

La Juventus ha raccolto la terza sconfitta in campionato. Merito del Sassuolo di Dionisi, arrivato a Torino con le idee chiare e con la consapevolezza di poter fare risultato. I neroverdi non si sono scomposti dopo il pari di McKennie ed hanno espugnato lo Stadium nel finale. Duro epilogo per gli uomini di Allegri, apparsi privi di idee e poco concreti.

Nella prima frazione, i bianconeri sono andati vicino al gol con il palo di Dybala. Frattesi ha poi portato in vantaggio il Sassuolo poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, McKennie ha pareggiato al 76′. Il match sembrava avviato verso il pari ma Maxime Lopez ha regalato la vittoria ai suoi in contropiede. La sconfitta esclude momentaneamente i bianconeri dalla lotta per il quarto posto. Sabato sera ci sarà la trasferta di Verona, una delle squadre più in forma del momento. L’allenatore della Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara.

Juve-Sassuolo, Allegri duro: ‘Siamo stati dei polli’

Un Allegri amaro quello che si è presentato davanti alle telecamere nel post partita: “Ci sono partite che se non vinci non puoi perdere – dice il tecnico – non sembra ma questo punto peserà a fine campionato.” L’allenatore bianconero sostiene che la squadra ha avuto delle occasioni per fare gol ed ha sbagliato la gestione del finale di gara: “Siamo diventati nevrotici quando la partita si era girata a nostro favore.”

Il mister ritiene che alla squadra sia mancato ordine: “Siamo stati dei polli, bisogna essere realisti – dice Allegri– dobbiamo giocare in un altro modo e non lasciare spazio a squadre come il Sassuolo.” Gli obiettivi non sono stati ridimensionati secondo il tecnico: “Dobbiamo soltanto capire i momenti e lavorarci.”