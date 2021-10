Decimo turno di Serie A. La Juventus cade a sorpresa all’Allianz Stadium. Bene l’Atalanta, pari tra Udinese e Verona

Prosegue il decimo turno di Serie A dopo gli anticipi di martedì 26 ottobre. Nel pomeriggio di mercoledì, la Juventus ha affrontato il Sassuolo mentre l’Atalanta è stata ospite della Sampdoria a Marassi. Udinese-Verona ha chiuso gli appuntamenti delle 18.30. Non hanno cominciato nel migliore dei modi i rispettivi match Juve e Atalanta, andate in svantaggio con le reti di Frattesi e Caputo.

LEGGI ANCHE >>> Polveriera United: il piano della Juventus per arrivare subito a Pogba!

I bianconeri sono stati puniti da Frattesi, andando così in svantaggio per la seconda partita di fila. McKennie ha pareggiato di testa al 76′ ma lo Stadium è stato gelato da Maxime Lopez all’ultimo minuto. A Genova, Caputo ha illuso i padroni di casa. La rimonta dei bergamaschi non si è fatta attendere: Zappacosta ha servito Zapata al minuto 17, provocando l’autorete di Askildsen. La situazione si è ripetuta dopo quattro minuti, quando il gol è stato tutto del colombiano. Ad Udine invece, Success ha aperto le danze dopo tre minuti. Il rigore di Barak all’83’ ha poi ristabilito la parità.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, mirino in casa Sassuolo: doppia sfida con Mourinho e il Milan

Serie A, da Juventus-Sassuolo a Sampdoria-Atalanta: classifica aggiornata e tabellini

JUVENTUS-SASSUOLO 1-2

44′ Frattesi, 76′ McKennie, 95′ Maxime Lopez

SAMPDORIA-ATALANTA 1-2

10′ Caputo , 17′ Askildsen (Autorete), 21′ Zapata, 95′ Ilicic

UDINESE-VERONA 1-1

3′ Success, 83′ Barak (Rigore)

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 28, Napoli 25, Inter 18, Atalanta 18, Roma 16, Fiorentina 15, Juventus 15, Lazio 14, Sassuolo 14, Bologna 12, Empoli 12, Verona 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6