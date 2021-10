Lo scambio che può portare Vlahovic alla Juventus già a gennaio

Vlahovic alla Juventus: la possibile offerta della società bianconera nel prossimo calciomercato invernale. Cifre e dettagli

Dusan Vlahovic è destinato a far parlare di sé almeno fino al prossimo calciomercato invernale. L’attaccante serbo ha ritrovato il gol al Franchi dopo le ultime difficili settimane, ma il rapporto con la società e la tifoseria è ormai compromesso.

Nelle ultime ore si è parlato di una convivenza sempre più difficile in casa viola: Commisso spera di cedere Vlahovic già a gennaio per massimizzare le entrate in vista della scadenza del contratto del 21enne fissata nel giugno 2023. La società vorrebbe una cessione all’estero, ma come noto la Juventus è in prima fila per il giocatore ed intenzionata a fare sul serio. Ecco la possibile offerta nel prossimo calciomercato invernale.

Calciomercato Juventus, Vlahovic a gennaio: la possibile offerta dei bianconeri

Il prezzo fissato da Commisso è di 60 milioni di euro. Una cifra fuori mercato almeno per la Juventus nella sessione di gennaio. Il club bianconero potrebbe così tentare di intavolare uno scambio attraverso l’inserimento di una importante contropartita tecnica. In questo senso, nelle scorse settimane si era già parlato della possibile carta Kulusevski.

Lo svedese è un classe 2000 come Vlahovic, di importanti prospettive, e può rappresentare un profilo gradito alla società viola per raccogliere l’eredità del serbo come nuova stella della squadra di Italiano. La valutazione dell’ex Atalanta e Parma è di 40 milioni di euro: Cherubini potrebbe così mettere sul piatto anche un conguaglio economico di circa 20 milioni per arrivare ai 60 richiesti dalla Fiorentina. Si profilano mesi più infuocati sul fronte Vlahovic.