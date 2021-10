Risoluzione a gennaio, non basta la prestazione: addio all’Inter

L’Inter torna alla vittoria superando l’Empoli dopo il pari casalingo contro la Juventus. Buona prova per i nerazzurra, ma il top può dire addio a gennaio

Tornano i tre punti per Simone Inzaghi, che era stato espulso nel big-match contro la Juventus. L’allenatore dei nerazzurri ha seguito la squadra in tribuna con il suo vice seduto in panchina. Prestazione più che buona per la sua squadra, che è riuscito a superare l’Empoli.

Al centro dell’attacco lo stesso allenatore ha schierato dal primo minuto Alexis Sanchez: l’attaccante cileno ha offerto una buona prestazione, ma potrebbe arrivare il suo addio a gennaio. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’Inter rifletterà sul futuro del centravanti che offre sempre buoni spunti, ma potrebbe risparmiare i 7 milioni annui che percepisce il sudamericano.

LEGGI ANCHE>>>Bufera plusvalenze: scambi Juventus e colpo Osimhen sotto accusa

Calciomercato Inter, addio a gennaio per Sanchez

Tutto può succedere, ma nella sfida di ieri Sanchez è stato uno dei migliori in campo. Se dovesse andar via, non farebbe minusvalenze il club milanese visto che è arrivato nel 2019 a parametro zero e non perderebbe nemmeno i vantaggi sul Decreto Crescita.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

I prossimi mesi saranno decisivi per quanto riguarda il futuro dell’attaccante cileno: tutto sarà più chiaro a partire dalle sue prestazioni in maglia nerazzurra. Se dovesse essere più continuo, così lo stesso Sanchez potrebbe anche proseguire la sua avventura con l’Inter fino al termine della stagione.

L’Inter vuole continuare il percorso di crescita anche per quanto riguarda la Champions League cercando di qualificarsi al turno successivo dopo la cocente delusione dello scorso anno.