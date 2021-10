Juventus stregata, Mourinho si inserisce: duello per il centrocampista

La Juventus trova in Serie A un centrocampista che attira la sua attenzione, ma attenzione alla Roma: Mourinho si inserisce

Serve una scossa alla Juventus per tornare in corsa per lo scudetto. Al momento il primo posto è lontano ben 13 punti, con la sconfitta contro il Sassuolo subita in casa che ha complicato ulteriormente la risalita della classifica per i bianconeri.

Il match contro i neroverdi però per la Juventus è servito anche per osservare da vicino un talento della rosa di Dionisi, che sembrerebbe aver stregato la società juventina. A inserirsi nella corsa al centrocampista però ci sarebbe anche la Roma di José Mourinho.

Frattesi nel mirino della Juventus: c’è anche l’interesse della Roma

Non tutti i mali vengono per nuocere e la Juventus dalla sconfitta rimediata in casa contro il Sassuolo potrebbe comunque ricavare qualcosa di buono. Infatti i bianconeri hanno potuto osservare da vicino il talento neroverde Davide Frattesi, andato in gol proprio nella partita allo Stadium.

Il classe 1999 infatti avrebbe stregato la Juventus, che potrebbe essere pronta a investire su di lui per rinforzare il centrocampo. Ma i bianconeri non sarebbero gli unici interessati. Infatti sulle tracce di Frattesi potrebbe inserirsi anche la Roma, club in cui il centrocampista è cresciuto prima di passare proprio al Sassuolo e mai dimenticata dal calciatore. Infatti alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha rivelato di essere tifoso giallorosso e che sarebbe voluto rimanere nella capitale.