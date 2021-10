La Roma blinda il talento: risposta diretta alla Juventus

La Juventus non smettere di puntare il mirino in casa Roma, ma i giallorossi sono pronti a blindare il talento

Una stagione tra alti e bassi quella che sta vivendo la Roma nell’inizio dell’era Mourinho. Il club giallorosso dopo un buon inizio ha perso i big match contro Lazio e Juventus, arrivando poi a capitolare contro il Bodo-Glimt 6-1 in Norvegia.

La risposta importante per Mourinho però è arrivata a Cagliari, dove la squadra è riuscita a reagire all’iniziale svantaggio ribaltando il risultato e vincendo 1-2. Tra i protagonisti della rosa romanista da due anni c’è sicuramente Gianluca Mancini, difensore centrale con ottimo senso del gol. Sulle sue tracce c’è da tempo la Juventus, ma la Roma sembrerebbe pronta a una mossa per blindarlo.

La Roma pronta a blindare Mancini: adeguamento anti Juventus

In casa Roma di talenti ce ne sono diversi, ma ad attirare l’attenzione della Juventus in difesa sembrerebbe essere Gianluca Mancini. Il centrale classe 1996 lo scorso anno ha mostrato doti difensive importanti e le sta confermando in questo inizio di stagione.

La Roma però sembrerebbe pronta a blindare l’ex Atalanta. Infatti presto potrebbe esserci un incontro con l’entourage del difensore per un adeguamento economico nel contratto di Mancini. Il nuovo contratto sarebbe anche una risposta alla Juventus, che verrebbe allontanata.