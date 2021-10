Dalla prima di stagione col Real Saragozza in Segunda Division alla voglia di giocare, un giorno, in Serie A: tutto questo, e molto altro, nell’intervista di Sergio Bermejo a Calciomercatonews.com

Sono dieci le presenze raccolte da Sergio Bermejo in questo primo spezzone di stagione 2021/2022 con la maglia del Real Saragozza. Il 24enne trequartista, prodotto del vivaio del Getafe, sta cercando di aiutare il suo attuale club ad uscire da una delicata situazione di classifica, che vede la nobile decaduta del calcio spagnolo navigare nelle zone basse della classifica in Segunda Division, l’equivalente della Serie B italiana. “Come ogni inizio di stagione, c’è entusiasmo – le parole di Bermejo a Calciomercatonews.com – Ma non vedo l’ora di vivere un grande anno, sia a livello individuale che di squadra, per raggiungere gli obiettivi fissati dal club”.

Un giocatore, Bermejo, che può svariare su tutto l’arco del fronte offensivo. Anche se lo stesso calciatore ha espresso la sua preferenza: “Cerco sempre di adattarmi alla posizione che mi chiede l’allenatore. In queste ultime due stagioni ho giocato sulla fascia, ma sono sempre stato un giocatore da trequartista centrale, penso che sia lì che posso dare il mio più grande contributo alla squadra“.

LEGGI ANCHE>>>Tutti pazzi per Osimhen, allarme dalla Spagna: una big lo punta

Calciomercato, Bermejo in Serie A? “Mi piacerebbe”

Nelle scorse sessioni di calciomercato, Bermejo è stato accostato anche a club italiani come Parma e Sampdoria. E al calciatore non dispiacerebbe, un giorno, fare un’esperienza in Serie A. “È un campionato che è sempre stato tra i migliori in Europa, e negli ultimi anni è cresciuto ancora di più – continua l’ex Celta Vigo a Calciomercatonews.com – Certo, mi piacerebbe poter vivere un’esperienza in Italia e fare un altro passo avanti nella mia carriera“. Infine, abbiamo chiesto a Bermejo quale sia il suo idolo calcistico e il calciatore italiano che più gli piace: “Ho sempre seguito giocatori simili al mio profilo e ammiro moltissimo Messi. Amo guardare il calcio e i giocatori. Degli italiani, mi piace molto Verratti“, ha concluso Bermejo ai nostri microfoni.

Alessio Lento