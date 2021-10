Juventus, assemblea degli azionisti: Nedved risponde alle critiche

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, viene criticato durante l’assemblea degli azionisti e risponde

Sia in campo che fuori dal campo la Juventus deve cercare di rialzarsi. In campionato infatti i risultati tardano ad arrivare, testimone l’ultima sconfitta subita in casa contro il Sassuolo. Anche la società comunque deve riprendersi dopo un periodo difficile legato anche al Covid.

Oggi per la Juventus è andata in scena la consueta assemblea degli azionisti, dove sono arrivate anche critiche nei confronti di Pavel Nevded e del suo comportamento allo stadio. Il vicepresidente ha voluto così subito rispondere alle critiche arrivate.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, Nedved attaccato dagli azionisti: “Le vostre parole fanno male”

Un’assemblea degli azionisti movimentata quella andata in scena oggi per la Juventus. Oltre al presidente bianconero Andrea Agnelli a prendere la parola è stato anche Pavel Nedved, criticato proprio dagli azionisti per alcuni suoi comportamenti.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, ribaltone in panchina e assalto immediato | La richiesta

Il vicepresidente della Juventus ha così risposto: “Le vostre critiche sono anche giuste, non mi sono sempre comportato nella maniera più opportuna, ma questo fa parte del mio carattere. Ho sempre agito per il bene di questa società e lo farò fino alla fine, fin quando me ne sarà data la possibilità. Le vostre parole fanno effetto e male, non lo nascondo. Però questo è il mio carattere e non cambierò mai. Svolgerò sempre il mio ruolo con il massimo impegno e al servizio di questa società”.