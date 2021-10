Calciomercato Juventus, salta la panchina e parte l'assalto | La richiesta

Il cambio in panchina potrebbe avere importanti conseguenze anche sul calciomercato della Juventus. Richiesta immediata che fa tremare i bianconeri

Il calcio è fatto di grandi vittorie, gioie e trionfi, spesso anche inaspettati. Il Barcellona ne sa qualcosa, dopo decenni che l’hanno visto vincere tutto quanto fosse possibile.

Ora la situazione è evidentemente cambiata. I problemi societari e le ristrettezze economiche hanno preso il sopravvento e anche l’addio di Lionel Messi di certo non ha giovato. Il calciomercato della Juventus potrebbe intrecciarsi improvvisamente proprio con quello dei blaugrana. Infatti, dopo l’ennesimo passo falso, i catalani hanno deciso di cambiare guida tecnica. Addio a Ronald Koeman, al suo posto la dirigenza sta cercando di sbloccare un grandissimo ritorno, quello di Xavi Hernandez. L’ex centrocampista, che ha scritto da protagonista la storia del Barcellona, è pronto a subentrare in panchina. E le prospettive potrebbero guardare proprio in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, Xavi prepara subito l’affondo per de Ligt

Quando si parla di cambio in panchina, si sa, il calciomercato va di pari passo e già si parla tanto dei possibili profili che potrebbero fare al caso del nuovo Barcellona. Tra questi c’è anche Matthijs de Ligt. Il difensore centrale è arrivato a suon di milioni alla Juventus dall’Ajax, ma il suo ambientamento non è stato veloce come ci si aspettava. Ancora oggi, le prestazioni non sono sempre brillanti, ma in ogni caso, i bianconeri lo lascerebbero partire solo per una cifra altissima. E qui entra in gioco proprio il Barcellona. L’olandese, infatti, potrebbe essere la prima richiesta di Xavi, una volta arrivato sulla panchina dei suoi sogni. Una pista da tenere in considerazione, quindi, nei prossimi mesi, ma bisognerà capire anche i margini economici dell’affare.